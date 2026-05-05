Геометрический смысл производной

Геометрический смысл производной: производная функции в точке равна тангенсу угла наклона касательной к графику функции в этой точке к положительному направлению оси .

Если угол между касательной и осью острый, то .

Если касательная параллельна оси (угол между ними равен 0), .

Если угол между касательной и осью тупой, то .

Уравнение касательной

Уравнение касательной к графику функции в точке имеет вид: .

Механический смысл производной

Механический смысл производной: мгновенная скорость тела – это производная по времени от его перемещения: .

Аналогично с ускорением: .