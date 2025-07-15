01 . Аффиксация. Суффиксы числительных 10 мин

02 . Аффиксация. Суффиксы наречий 21 мин

03 . Аффиксация. Суффиксы глаголов 13 мин

04 . Подготовка к ЕГЭ: Грамматика и лексика 13 мин

05 . Подготовка к ЕГЭ 2 (Чтение) 8 мин

06 . Подготовка к ЕГЭ (Лексика) 10 мин

07 . Приставки глаголов 12 мин

08 . Приставки прилагательных 10 мин

09 . Приставки существительных 13 мин

10 . Аффиксация. Суффиксы прилагательных 22 мин

11 . Аффиксация. Суффиксы существительных 17 мин

12 . Словообразование 16 мин

13 . Предлоги. Сложные и составные 12 мин

14 . Предлоги. Простые и производные 14 мин

15 . Фразовые глаголы. Мультифразовики. Предложные глаголы 11 мин

16 . Фразовые глаголы. Неделимые переходные 9 мин

17 . Фразовые глаголы. Непереходные и делимые переходные 13 мин

18 . Причастия. Виды причастий. Participle I, II 17 мин

19 . Герундий. Его формы и функции в предложении 12 мин

20 . Инфинитив. Infinitive. Формы инфинитива и его функции в предложении 14 мин

21 . Модальные глаголы в косвенной речи. Modals in Reported Speech

22 . Передача приказов, просьб и предложений в косвенной речи. Reported Commands(Orders)/ Requests/ Suggestions

23 . Косвенные вопросы. Reported Questions

24 . Reported speech and reported statements

25 . Страдательный залог. Passive Voice. Формы страдательного залога

26 . Wishes

27 . Условные предложения 2 и 3 типа. Conditionals Type 2 and 3

28 . Условные предложения 0 и 1 типа

29 . ЕГЭ по английскому языку «Правила игры». Письмо. Задание С1

30 . ЕГЭ по английскому языку. «Правила игры». Письмо. Задание С2

31 . Будущее продолженное время Future Continuous и будущее завершенное время Future Perfect

32 . Будущее простое время Future Simple и оборот be going to для выражения будущего времени

33 . Прошедшее завершенное время Past Perfect Simple

34 . Прошедшее продолженное время Past Continuous

35 . Прошедшее простое время – Past Simple

36 . Настоящее завершенно-длительное время – Present Perfect Continuous

37 . Настоящее завершенное простое время Present Perfect Simple

38 . Настоящее продолженное время – Present Continuous