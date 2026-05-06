Электрическое поле внутри металла

Медный брусок поместили во внешнее электрическое поле с напряженностью . Чему равна напряженность электрического поля внутри бруска?

Медь – проводник, она пропускает электрическое поле, и его напряженность внутри бруска равна – НЕВЕРНО

Медь – проводник, она экранирует электрическое поле, и его напряженность внутри бруска равна 0 – ВЕРНО

Медь – хороший проводник. Повторим кратко, что происходит при помещении проводника во внешнее электрическое поле.

В проводнике содержатся свободные носители заряда.

Они под действием силы со стороны внешнего электрического поля начнут движение и переместятся в соответствующую сторону проводника. Таким образом, один край бруска окажется заряженным положительно, другой – отрицательно. Эти области скопления зарядов создают своё электрическое поле, которое будет направлено в противоположную от внешнего сторону и будет стремиться скомпенсировать его.

Движение носителей заряда прекратится лишь в тот момент, когда внутреннее и внешнее поле станут равны по модулю напряжённости. То есть суммарное поле внутри проводника станет равно нулю.