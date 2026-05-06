Электрический ток – направленное движение заряженных частиц.

Проводник электрического тока – это вещество, которое хорошо проводит электрический ток. Концентрация свободных носителей заряда проводника выше, чем .

При помещении проводников во внешнее электрическое поле внутри проводников возникает собственное электрическое поле, которое уравновешивает внешнее. Электрическое поле внутри проводников равно нулю.

Пример: большинство металлов, полупроводники (с увеличением температуры), электролиты, плазма хорошо проводят электрический ток.

Диэлектрик – это вещество, практически не проводящее электрический ток. Концентрация свободных носителей заряда диэлектрика составляет (или ниже).

Диэлектрики, состоящие из молекул, у которых центры распределения положительных и отрицательных зарядов не совпадают, называются полярными. У которых совпадают – неполярными.

Пример: воздух, стекло, смола, пластмасса, резина.

Поляризация диэлектриков – явление, связанное с ограниченным смещением связанных зарядов в диэлектрике или поворотом электрических диполей под влиянием внешнего электрического поля.

Электрический диполь – это электронейтральная система, состоящая из точечных и равных по абсолютной величине положительного и отрицательного электрических зарядов.

Диэлектрическая проницаемость среды – это число, которое определяет, во сколько раз напряженность внешнего поля больше, чем напряженность поля в диэлектрике.

Конденсатор – это устройство, способное накапливать электрические заряды.

Электрической ёмкостью называется отношение модуля заряда на обкладках конденсатора к разности потенциалов между ними.

Плоский конденсатор – система из двух плоских проводящих пластин, расположенных параллельно друг другу на малом, по сравнению с размерами пластин, расстоянии и разделенных слоем диэлектрика (слюда, воздух, парафин).

Электроемкость плоского конденсатора прямо пропорциональна площади пластин (обкладок) и обратно пропорциональна расстоянию между ними, если пространство между обкладками заполнено диэлектриком, электроемкость конденсатора увеличивается в раз: , где – площадь пластины, – расстояние между пластинами.

При параллельном соединении конденсаторов электроемкости складываются:

.

При последовательном соединении конденсаторов складываются обратные величины емкостей:

.

Энергия заряженного конденсатора равна работе внешних сил, которую необходимо затратить, чтобы зарядить конденсатор.

, где – напряжение, – заряд.

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