Разрядка конденсатора

Обкладки заряженного конденсатора содержат заряд и . Конденсатор замкнули с помощью проводника. Какой заряд пройдет через проводник?

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

Рассмотрим процесс разрядки конденсатора при замыкании его обкладок.

При замыкании конденсатора электроны с отрицательно заряженной пластины конденсатора будут перемещаться на положительно заряженную. При этом заряд отрицательно заряженной пластины будет с потерей каждого электрона увеличиваться на . Положительно заряженная пластина, принимая электрон, уменьшит заряд на ту же величину. Этот процесс будет протекать, пока заряд пластин не станет равен нулю.

Что мы получим в итоге? Отрицательно заряженная пластина разряжается до нуля, при этом теряет электроны суммарным зарядом . Эти электроны пройдут через проводник, и они же, попав на положительно заряженную пластину, разрядят ее до нуля. При движении отрицательного заряда в одну сторону мы можем считать, что это положительный заряд движется в обратную сторону, в любом случае через проводник пройдет заряд, равный .

Ошибочно полагать, что через проводник проходит заряд для разрядки каждой пластины конденсатора, мы только что убедились, что это не так. Поэтому в большинстве случаев при описании конденсатора не уточняются заряды каждой из пластин, равные и . Чаще всего говорят, что заряд конденсатора равен .