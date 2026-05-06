За один рабочий цикл тепловой двигатель принимает от нагревателя количество теплоты 600 Дж, отдает холодильнику 450 Дж. Определите КПД теплового двигателя. – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Коэффициент полезного действия η – это отношение полезной работы к затраченной. Для теплового двигателя полезная работа – это та работа, которую выполняет газ. По закону сохранения энергии, если газ принимает от нагревателя количество теплоты , а отдает холодильнику количество теплоты , то разность между принятой и потерянной энергией равна выполненной газом работы: .

Затрачивается на работу двигателя тепловая энергия нагревателя. Теплота, которую получает холодильник, – это потери, эту энергию мы использовать уже не можем. Таким образом, КПД тепловой машины называется отношение работы газа к подведенному к нему от нагревателя количеству теплоты.

Подставим числа из условия: .

Заметим, что в формуле отношение , которое в нашем случае равно , это потери.