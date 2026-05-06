Тепловой двигатель – это машина, которая превращает внутреннюю энергию топлива в механическую энергию.

Тепловой двигатель должен работать циклически; после расширения газа происходит сжатие. При его работе происходит циклический процесс, на протяжении которого газ переходит в разные состояния, например: нагревание, расширение, охлаждение, сужение.

Три основные части теплового двигателя:

- нагреватель – источник внутренней энергии;

- рабочее тело (газ, пар), который выполняет механическую работу за счет внутренней энергии, полученной от нагревателя;

- холодильник, который обеспечивает природный процесс передачи тепла от больше нагретого тела к меньше нагретому телу.

Пример: холодильником может служить окружающая среда, так охлаждается радиатор кондиционера, радиатор двигателя внутреннего сгорания.

КПД тепловой машины: .

Цикл Карно – схема идеальной тепловой машины (с наибольшим КПД).

Работа газа полностью осуществляется за счет количества тепла, отданного нагревателем.

Термодинамический (термический) КПД теплового двигателя: , где ; - количество теплоты, отдаваемой нагревателем; - количество тепла, которое получает холодильник.

Принцип Карно

Никакая необратимая тепловая машина, действующая между двумя резервуарами с постоянными температурами, не может иметь больший КПД, чем обратимая машина, действующая между теми же температурами. Более того, все обратимые машины при одинаковых температурах резервуаров имеют равные КПД.

Коэффициент полезного действия () теплового двигателя не может равняться 1, потому что всегда часть тепла передается холодильнику, не все тепло превращается в работу. Дополнительно снижают КПД трение в движущихся частях, потери тепла через стенки двигателя и т.п.

Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно, состоящему из двух изотерм и двух адиабат. В реальности нереализуема, но позволяет оценить максимально возможный КПД для реальной тепловой машины.

КПД идеальной тепловой машины: .

КПД идеальной тепловой машины можно увеличить, уменьшив температуру холодильника или увеличив температуру нагревателя.

Теплопроводность – вид теплопередачи, при которой передача внутренней энергии от одних тел к другим осуществляется при их контакте и обусловлена взаимодействием атомов и молекул.

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