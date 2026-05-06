Определите КПД теплового двигателя, рабочее тело которого – 1 моль одноатомного идеального газа и рабочий цикл которого изображен на графике. – НЕВЕРНО – ВЕРНО

КПД теплового двигателя рассчитывается по формуле: .

Для одноатомного идеального газа внутренняя энергия равна , а т.к. из уравнения Менделеева – Клапейрона , то запишем: , т.к. именно давление и объем мы можем найти на заданном графике.

Наша задача свелась к тому, чтобы найти количество теплоты, которое газ принимает от нагревателя и отдает холодильнику, чтобы затем легко найти КПД. Для этого найдем для каждого участка цикла, воспользовавшись первым законом термодинамики: .

На участке 1–2 объем газа постоянный, работа не выполняется. Тогда количество теплоты будет равно изменению внутренней энергии газа.

Количество теплоты на этом участке положительно, значит, газ принимал теплоту от нагревателя.

Участок 2–3 соответствует изобарному расширению. Работа при изобарном процессе равна . Применим первый закон термодинамики:

Количество теплоты на этом участке положительно, значит, газ принимал теплоту от нагревателя.

Найдем количество теплоты на участке 3–4.

Количество теплоты на этом участке отрицательно, значит, газ отдавал теплоту холодильнику.

Применим первый закон термодинамики к участку 4–1.

На данном участке газ отдавал теплоту холодильнику.

Итак, газ получал теплоту на участках 1–2 и 2–3, и отдавал на участках 3–4 и 4–1.

Теплоту, отданную холодильнику, посчитаем по модулю, чтобы подставить ее в формулу для КПД:

.

Посчитаем КПД: .

Обратите внимание, что при расчете полученного и отданного газом количества теплоты нельзя забывать об изменении внутренней энергии. Если бы мы учли только механическую работу, мы получили КПД как отношение заштрихованных фигур, равное 0,5, что является ошибочным результатом.