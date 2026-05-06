Пружиной какой жесткости можно заменить систему двух пружин, изображенную на рисунке? Коэффициенты жесткости пружин равны и . – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Рассмотрим, как ведет себя система пружин под действием приложенной к ней силы .

По третьему закону Ньютона сила упругости, которая возникнет в первой и второй пружинах, равна .

По закону Гука сила упругости , которая возникнет в первой пружине, по модулю равна , а сила упругости , которая возникнет во второй пружине, по модулю равна . Сила упругости , которая возникнет в системе пружин, равна , где – коэффициент жесткости системы пружин, – общее удлинение системы пружин.

Очевидно, что при таком соединении удлинение системы пружин равно сумме удлинений каждой пружины: .

На этом физика закончилась, осталось математически решить систему уравнений. Выразим из закона Гука удлинения , и и подставим в последнее уравнение:

Разделим обе части уравнения на силу и выразим :

Ошибочно считать, что при любом соединении двух пружин их коэффициенты жесткости просто складываются.