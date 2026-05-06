Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Деформация –<\/strong> изменение формы или размеров тела под действием сил.<\/p>
Упругая деформация <\/strong>– деформация исчезает после прекращения действия силы.<\/p><\/blockquote>
- Растяжение-сжатие<\/strong> – вид продольной деформации стержня или бруса, возникающий в том случае, если нагрузка к нему прикладывается по его продольной оси (равнодействующая сил, воздействующих на него, нормальна поперечному сечению стержня и проходит через его центр масс).<\/li>
- Изгиб<\/strong> – вид деформации, при котором происходит искривление осей прямых брусьев или изменение кривизны осей кривых брусьев, изменение кривизны\/искривление срединной поверхности пластины или оболочки.<\/li>
- Сдвиг <\/strong>– вид продольной деформации бруса, возникающий в том случае, если сила прикладывается касательно его поверхности (при этом нижняя часть бруска закреплена неподвижно).<\/li>
- Кручением<\/strong> называют деформацию, возникающую при действии на тело пары сил, расположенной в плоскости, перпендикулярной к его оси.<\/li><\/ul>
Примеры:<\/em><\/p>
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Неупругая деформация (пластическая) <\/strong>– деформация сохраняется после прекращения действия силы.<\/p><\/blockquote>
Пример: лепка из пластилина или глины. Пластилин и глина меняют форму под приложенным напряжением и не возвращаются в исходное состояние.<\/em><\/p>
Диаграмма напряжения-деформации<\/strong> дает представление о характере изменения упругости и прочности при различных стадиях деформации и позволяет определить их характерные участки.<\/p><\/blockquote><\/div><\/p>
Участок 1 – область упругой деформации. Выполняется закон Гука.<\/p>
Участок 2 – пластическая деформация с интенсивным упрочнением.<\/p>
Участок 3 – пластическая деформация.<\/p>
Участок 4 – наличие высоких пластических деформаций.<\/p>
Сила упругости<\/strong> – сила, возникающая в теле в результате его деформации и стремящаяся вернуть тело в исходное состояние.<\/p><\/blockquote>
Пример: под порывом ветра сгибаются растения или под тяжестью снега прогибаются ветки деревьев, а в результате действия силы упругости возвращаются в свою предыдущую форму.<\/em><\/p>
Закон Гука:<\/strong> деформация, возникающая в упругом теле (пружине, стержне, консоли, балке и т. п.), пропорциональна приложенной к этому телу силе.<\/p><\/blockquote><\/div><\/p><\/div><\/p>
F – сила, c которой растягивают (сжимают) стержень,<\/div> абсолютное удлинение (сжатие) стержня, k – коэффициент упругости (или жёсткости).<\/p>
Коэффициент упругости<\/strong> (иногда называют коэффициентом Гука, коэффициентом жёсткости или жёсткостью пружины) – коэффициент, связывающий в законе Гука удлинение упругого тела и возникающий вследствие этого удлинения силу упругости.<\/p><\/blockquote><\/div><\/p>
Пример: какой является жесткость пружины, на которой висит груз массой 0,36 кг? Считайте, что <\/em><\/div>10 <\/em><\/div><\/p>
<\/div><\/em><\/p>
В данной задачи сила упругости равна силе тяжести:<\/em><\/p><\/div><\/p><\/div><\/p><\/div><\/p>
Тогда <\/em><\/div>
<\/p>
Модуль Юнга<\/strong> (модуль продольной упругости) – физическая величина, характеризующая свойства материала сопротивляться растяжению\/сжатию при упругой деформации.<\/p><\/blockquote><\/div><\/p><\/div> – нормальная составляющая силы,<\/p><\/div> – площадь поверхности, по которой распределено действие силы,<\/p><\/div> – длина деформируемого стержня,<\/p><\/div> – модуль изменения длины стержня в результате упругой деформации (измеренного в тех же единицах, что и длина<\/div>).<\/p><\/div><\/p>
Пример: модуль Юнга для льда 3 ГПа, а для меди – 110 ГПа, т.е. медь лучше сопротивляется растяжению или сжатию.<\/em><\/p>
Коэффициент жесткости тела, изготовленного из известного материала. Вычисляется через модуль Юнга<\/div> длину тела<\/div> и площадь поперечного сечения<\/div><\/div>
<\/p>
Жесткость системы пружин<\/strong><\/h3>
- Параллельное соединение:<\/li><\/ul><\/div><\/p>
<\/p><\/div><\/p>
- Последовательное соединение:<\/li><\/ul><\/div><\/p><\/div><\/p>
<\/p>
Пример: пружины с жесткостями 30 <\/em><\/div> и 60 <\/em><\/div> соединены последовательно. Какой является общая жесткость такого соединения?<\/em><\/p>
При последовательном соединении:<\/em><\/p><\/div><\/p><\/div><\/p>
Тогда <\/em><\/div>
<\/p><\/div><\/p><\/div><\/p>
<\/em><\/p>
Ссылки на ресурсы Интернетурока:<\/p>
- Сила упругости<\/a><\/li>
- Свойства твердых тел<\/a><\/li>
- Основные типы сил в механике<\/a><\/li><\/ol>
<\/p>
Ссылки на сторонние ресурсы:<\/p>
- Интернет-портал «ru.wikipedia.org» (Источник<\/a>)<\/li>
- Интернет-портал «ru.wikipedia.org» (Источник<\/a>)<\/li>
- Интернет-портал «ru.wikipedia.org» (Источник<\/a>)<\/li>
- Интернет-портал «ru.wikipedia.org» (Источник<\/a>)<\/li>
- Интернет-портал «Физика и математика для школьников» (Источник<\/a>)<\/li><\/ol>"