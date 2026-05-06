В калориметре находится лед массой при температуре . После нагревания в калориметре установилась температура . Определите переданное льду количество теплоты . – НЕВЕРНО – НЕВЕРНО – ВЕРНО

В задаче описан лед, который поглощает теплоту. Начальная температура равна , конечная температура равна . Рассмотрим подробнее процессы, которые происходят при сообщении льду теплоты.

Вещество в твердом состоянии, поглощая теплоту, нагревается, то есть его температура увеличивается. Это происходит до тех пор, пока вещество не достигнет температуры плавления. Температура плавления льда равна , поэтому нельзя сказать, что лед нагреется до температуры и поглотит количество теплоты . Лед нагреется до температуры и при этом поглотит количество теплоты , где – удельная теплоемкость льда.

При достижении температуры плавления, продолжая поглощать теплоту, лед начинает плавиться. При этом он поглощает количество теплоты , где – удельная теплота плавления льда. При этом температура льда не изменяется.

После плавления мы получили воду массой (поскольку это то же количество воды, которое до этого было льдом) при температуре . Теперь вода, поглощая теплоту, нагревается от температуры до конечной температуры . Т.к. лед уже стал водой и нагревается именно вода, то для расчета нужно брать значение удельной теплоемкости именно для воды: .

Итак, лед сначала нагрелся до теплоты плавления, затем расплавился и нагрелся уже в виде воды. Количество теплоты, поглощенное на каждом этапе, мы нашли, осталось их сложить и получить суммарное количество теплоты, поглощенное веществом:

Чтобы не ошибиться, нужно знать последовательность процессов, которые происходят с веществом. Например, лед не будет нагреваться выше , пока не растает, и не начнет таять, пока не достигнет температуры .