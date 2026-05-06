Конспект

Один из способов получения механической энергии – это получение тепловой энергии с последующим преобразованием в механическую. Процесс получения тепловой энергии представляет собой её выделение из определённых веществ. Само вещество, способное выделять энергию, называется топливо. Тепловая энергия образуется при сгорании топливной смеси, то есть энергия химических связей, преобразующихся при горении, превращается в тепловую энергию.

Удельная теплота сгорания топлива – это количество энергии, выделяющееся при сгорании 1 кг топлива.

Пример: .

Та часть внутренней энергии, которую тело теряет или получает при теплопередаче, называется количеством теплоты (Q).

Количество теплоты, которое получает или отдает тело при изменении температуры или агрегатного состояния из твердого в жидкое или из жидкого в газообразное, равно соответственно:

Для тепловой энергии, так же как для других её видов, действует закон сохранения.

Он выражается в уравнении теплового баланса изолированных систем. В замкнутой теплоизолированной системе сумма количеств теплоты, отданных (отрицательных) или полученных (положительных) всеми объектами системы, равна нулю.

Уравнение теплового баланса: .

, где - суммарное количество теплоты, полученное телом при теплообмене; - суммарное количество теплоты, отданное телом при теплообмене.

Нагреватель – прибор, в котором происходит сгорание топлива.

Пример: печи, горелки, рабочая камера двигателя внутреннего сгорания.

КПД нагревателя () – понятие, которое определяет, какая часть выделенной при нагреве энергии используется полезно.

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