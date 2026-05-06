На керосиновой горелке, КПД которой , греют воду массой от комнатной температуры до температуры кипения . При этом было сожжено керосина, удельная теплота сгорания которого равна . Составьте уравнение теплового баланса. – НЕВЕРНО – НЕВЕРНО – ВЕРНО

В задаче описано нагревание воды с помощью сжигания топлива.

При этом отдает теплоту керосин при сгорании. Количество теплоты, выделяющееся при сгорании керосина массой , равно .

Вода массой при нагревании поглотила количество теплоты .

КПД реальных нагревателей не равно 1, это значит, что не вся теплота, выделяющаяся при сгорании топлива, идет на полезное нагревание, то есть мы не можем записать . Лишь часть теплоты сгорания керосина идет на нагревание воды. КПД показывает эту часть. То есть выделившуюся теплоту нужно умножить на КПД, и тогда мы получим количество теплоты, переданное воде: .

Если мы умножим на КПД правую часть уравнения, то получим, что вся теплота сгорания керосина пошла на нагрев лишь части воды, что будет ошибочно.

Чтобы не совершить ошибку, можно также воспользоваться определением КПД. КПД – это отношение полезной работы (или энергии) к затраченной.

В нашем случае полезным было нагревание воды, , а то, что мы затратили, – это сожгли керосин, .

И получим снова то же самое: .