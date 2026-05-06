Зависимость сопротивления проводников от температуры

Максимальное сопротивление нихромового реостата при комнатной температуре равно . На сколько увеличится сопротивление реостата, если он на солнце нагреется до?

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

В задаче описан проводник, который нагревается, при этом его сопротивление возрастает. С этим процессом мы знакомы. Мы разбирали на уроке, почему так происходит, в разделе «Зависимость сопротивления проводников от температуры». Математически эта зависимость записывается так: , где – это сопротивление при некоторой определенной температуре, – это разность температуры, при которой вычисляется сопротивление , и температуры, при которой взято значение , – это температурный коэффициент сопротивления.

Сопротивление при температуре было равно , а при температуре стало равно . Нам нужно найти, на сколько увеличится сопротивление, то есть нужно найти :

Обратите внимание: сопротивления и соответствуют температурам 20 и , значит, – это не , как можно ошибочно посчитать, а разность . Остается посмотреть в таблице значение для нихрома и рассчитать .