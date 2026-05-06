Конспект

Ток в металлах – это упорядоченное перемещение свободных электронов под действием электрического поля.

Где – заряд электрона; – концентрация свободных электронов; – скорость дрейфа электронов.

Свободными носителями заряда в металлах являются свободные электроны, которые покинули атом. Свободные электроны в металле пребывают хаотическом тепловом движении, а также движутся направленно под действием электрического поля.

Термопара – электрическая цепь из двух разных металлов (сплавов), в котором возникает термоэлектродвижущая сила, прямо пропорциональна разности температур в контактах.

Пример: в технике широко используются контакты таких пар металлов, как медь – константан, платина – железо.

При повышении температуры сопротивление проводника увеличивается, потому что усиливаются колебания атомов вещества, что мешает прохождению электрона.

Сверхпроводимость – это явление, при котором наблюдается резкое падение сопротивления проводника при температурах, близких к абсолютному нулю.

Электролиты – это водные растворы солей, кислот и основания, а также их расплавы, в которых носителями тока являются ионы.

Пример: электролитами являются, например, растворы , , расплав .

В растворе электролита свободным носителем заряда являются ионы. Это приводит к тому, что перенос электрического заряда сопровождается переносом вещества.

Количество электронов, которое принимает или отдает та или иная группа, соответствует валентности группы.

Ион – это электрически заряженная частица, представляющая собой атом или группу атомов.

Электролиз – выделение вещества на электродах при прохождении тока через электролит.

Закон электролиза (закон Фарадея): масса выделенного на электроде вещества прямо пропорциональна заряду, который прошел через электролит.

, где – электрохимический эквивалент вещества.

, где – валентность.

Постоянная Фарадея () численно равна электрическому заряду, который нужно пропустить через электролит для выделения на электроде 1 моль вещества.

Заряд одновалентного иона равен: .

В газах свободные носители заряда появляются вследствие ионизации, когда молекула или атом газа теряет электрон и становится положительным ионом. И ион, и электрон уже являются свободными носителями заряда, и газ проводит ток.

В газах длина свободного пробега сравнительно большая, и при большой напряженности электрического поля свободный электрон, образовавшийся после ионизации, может набрать скорость и приобрести энергию достаточную для того, чтобы при столкновении с другой молекулой ионизировать и ее. Этот процесс называется ударной ионизацией.

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