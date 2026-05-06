Закон Фарадея

Через раствор соли трехвалентного железа пропускают электрический ток . Какая масса железа выделится на катоде за ?

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

В задаче рассматривается ток в растворе соли железа. Растворимые соли являются электролитами, в них свободными носителями заряда являются ионы. Ион представляет собой заряженный атом или группу атомов, поэтому вместе с переносом заряда происходит движение вещества, перенос массы. Заряд одного иона определяется валентностью . Она показывает, сколько электронов ион потерял или приобрел. С каждым потерянным электроном ион железа приобретает заряд, равный по модулю элементарному заряду . Для трехвалентного железа и заряд одного иона равен . Об этом нельзя забывать при вычислениях, ведь трехвалентный ион железа перенесет больший заряд, чем двухвалентный, хотя масса иона та же.

Заряд, равный по модулю , переносится ионом массой , то есть перенос заряда сопровождается переносом массы. По закону Фарадея, который мы вывели на уроке, масса выделившегося на катоде вещества равна: , где .

Подставим все необходимые значения:

Обращу внимание, что в данном случае мы рассматриваем отдельные атомы вещества. Масса вещества не зависит от того, соединились ли его атомы в молекулы.

Однако если в задаче спрашивается о количестве вещества, то следует учитывать, что количество молекул (например, водорода при электролизе кислот) в 2 раза меньше, чем количество атомов, т.к. атомы соединяются по два в молекуле.