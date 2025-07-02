Живопись, графика, скульптура
01. Рисунок – основа изобразительного творчества
02. Графический портретный рисунок
03. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств
20 мин
04. Цвет в произведениях живописи. Изображение осеннего букета
19 мин
05. Цвет в натюрморте. Выполнение натюрморта в технике акватипии гуашью
7 мин
06. Изображение предметного мира — натюрморт. Теоретический урок
21 мин
07. Объёмные изображения в скульптуре
11 мин
08. Роль цвета в портрете
15 мин
09. Образ человека — главная тема искусства
17 мин
10. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Оверлеппинг
8 мин