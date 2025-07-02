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Библиотека InternetUrok.ruИЗО, 6 класс Тема 1. Живопись, графика, скульптура
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Живопись, графика, скульптура

Тема 1

01. Рисунок – основа изобразительного творчества

02. Графический портретный рисунок

03. Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств

20 мин

04. Цвет в произведениях живописи. Изображение осеннего букета

19 мин

05. Цвет в натюрморте. Выполнение натюрморта в технике акватипии гуашью

7 мин

06. Изображение предметного мира — натюрморт. Теоретический урок

21 мин

07. Объёмные изображения в скульптуре

11 мин

08. Роль цвета в портрете

15 мин

09. Образ человека — главная тема искусства

17 мин

10. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. Оверлеппинг

8 мин

Тема 1

04. Цвет в произведениях живописи. Изображение осеннего букета

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Тестирование