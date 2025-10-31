Умножение и деление
01. Конкретный смысл деления. Связь умножения и деления
8 мин
02. Связь между величинами: "масса одного предмета", "количество предметов", "масса всех предметов"
9 мин
03. Конкретный смысл умножения
11 мин
04. Порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками
12 мин
05. Задачи на увеличение в несколько раз
7 мин
06. Задачи на уменьшение в несколько раз
6 мин
07. Задачи на сравнение чисел с помощью деления (кратное сравнение)
4 мин
08. Задачи на кратное и разностное сравнение
6 мин
09. Задачи на нахождение четвертого пропорционального
7 мин
10. Площадь. Способы сравнения фигур по площади
6 мин
11. Единица площади - квадратный сантиметр
6 мин
12. Площадь прямоугольника
7 мин
13. Единица площади - квадратный дециметр
8 мин
14. Единица площади - квадратный метр
10 мин
15. Умножение на 1 и на 0
8 мин
16. Деление вида а : а и 0 : а
8 мин
17. Задачи в три действия
6 мин
18. Образование и сравнение долей
8 мин
19. Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр)
5 мин
20. Задачи на нахождение доли числа и числа по его доле
4 мин
21. Единицы времени. Год, месяц, сутки
6 мин