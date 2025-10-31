Search
Библиотека InternetUrok.ruМатематика, 3 класс Тема 3. Внетабличное умножение и деление
Внетабличное умножение и деление

Тема 3

01. Приёмы умножения и деления для случаев вида 20 × 3, 3 × 20, 60 ÷ 3

6 мин

02. Приёмы деления для случаев вида 80 ÷ 20

5 мин

03. Умножение суммы на число

6 мин

04. Приёмы умножения для случаев вида 23 х 4 и 4 х 23

7 мин

05. Деление суммы на число

8 мин

06. Приёмы деления для случаев вида 78 : 2 и 69 : 3

9 мин

07. Связь между числами при делении

9 мин

08. Приёмы деления для случаев вида 87 : 29 и 66 : 22

9 мин

09. Проверка умножения

6 мин

10. Проверка деления

8 мин

11. Деление с остатком

7 мин

12. Приёмы нахождения частного и остатка

10 мин

13. Деление меньшего числа на большее

9 мин

