Библиотека InternetUrok.ruМатематика, 3 класс Тема 4. Числа от 1 до 1000. Нумерация
Числа от 1 до 1000. Нумерация

Тема 4

01. Устная нумерация

8 мин

02. Письменная нумерация

8 мин

03. Разряды счётных единиц

10 мин

04. Натуральная последовательность трехзначных чисел

8 мин

05. Единицы массы: килограмм, грамм

10 мин

06. Обозначение чисел римскими цифрами

12 мин

07. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз

11 мин

08. Замена числа суммой разрядных слагаемых

8 мин

09. Сложение (вычитание) на основе десятичного состава трёхзначных чисел

12 мин

10. Сравнение трёхзначных чисел

10 мин

11. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе

8 мин

