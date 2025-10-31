Числа от 1 до 1000. Нумерация
01. Устная нумерация
8 мин
02. Письменная нумерация
8 мин
03. Разряды счётных единиц
10 мин
04. Натуральная последовательность трехзначных чисел
8 мин
05. Единицы массы: килограмм, грамм
10 мин
06. Обозначение чисел римскими цифрами
12 мин
07. Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100 раз
11 мин
08. Замена числа суммой разрядных слагаемых
8 мин
09. Сложение (вычитание) на основе десятичного состава трёхзначных чисел
12 мин
10. Сравнение трёхзначных чисел
10 мин
11. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в числе
8 мин