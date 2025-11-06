Search
Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 4 класс Тема 2. Правописание
Правописание

Тема 2

01. Правописание падежных окончаний имён существительных

9 мин

02. Правописание падежных окончаний имён прилагательных

8 мин

03. Склонение имён существительных и прилагательных во множественном числе. Правописание падежных окончаний

11 мин

04. Глаголы прошедшего времени. Как изменяются глаголы прошедшего времени. Суффиксы глаголов прошедшего времени

9 мин

05. Спряжение глаголов с ударными и безударными личными окончаниями. Лицо и число

12 мин

06. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени

7 мин

07. Написание ТСЯ и ТЬСЯ в конце глаголов

9 мин

Тестирование