Правописание
01. Правописание падежных окончаний имён существительных
9 мин
02. Правописание падежных окончаний имён прилагательных
8 мин
03. Склонение имён существительных и прилагательных во множественном числе. Правописание падежных окончаний
11 мин
04. Глаголы прошедшего времени. Как изменяются глаголы прошедшего времени. Суффиксы глаголов прошедшего времени
9 мин
05. Спряжение глаголов с ударными и безударными личными окончаниями. Лицо и число
12 мин
06. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени
7 мин
07. Написание ТСЯ и ТЬСЯ в конце глаголов
9 мин