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Библиотека InternetUrok.ruРусский язык, 5 класс Тема 2. Ещё уроки
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Ещё уроки

Тема 2

01. Словообразование имён существительных. Правописание сложных имён существительных

15 мин

02. Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных имён прилагательных

17 мин

03. Морфемный и словообразовательный разбор слова

13 мин

04. Контрольный диктант по теме «Орфография»

05. Предлоги и союзы как служебные части речи

06. Лексика. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова

07. Большая буква и кавычки в именах собственных

08. Предложения с вводными словами

09. Частица как служебная часть речи

10. Контрольная работа по теме «Фонетика»

11. Корень слова

12. Имя прилагательное как часть речи

13. Правописание глухих и звонких согласных

14. НЕ с глаголами. Написание -ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах

15. «Усыновлённые» (заимствованные слова) в русском языке

16. Устаревшие слова. Неологизмы

17. Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены предложения

18. Главные члены предложения

19. Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации

20. Диалог

21. Знаки препинания при прямой речи

22. Синтаксический разбор сложного предложения

23. Сложное предложение. Понятие о союзной и бессоюзной связи

24. Синтаксический разбор простого предложения

25. Обращения

26. Обстоятельство

27. Определение

28. Дополнение

29. Правописание безударных гласных в корне слова

Тема 2

16. Устаревшие слова. Неологизмы