Ошибка 1. Период функции

: или – НЕВЕРНО : – ВЕРНО

Комментарий:

Если вы совершаете такую ошибку, то, скорее всего, вы не поняли, что такое период функции.

Напомним, что периодом называется такое число , что для любого из области определения функции.

Если необходимо найти период функции, то подразумевается, что требуется найти наименьшее возможное значение , удовлетворяющее определению.

Можно определить период функции , нарисовав её график. Мы знаем, что он получается из графика функции сжатием в 2 раза к оси . Если посмотреть на график функции, то можно сделать вывод о значении периода: .

Найдём в общем виде период функции , , если период функции равен .

По определению периодической функции, и . Получаем, что .

В нашем случае , . Получаем .