Ошибка 1. Использование основного логарифмического тождества

– НЕВЕРНО – ВЕРНО

Комментарий:

Если вы совершаете такую ошибку, то, скорее всего, вы не разобрались в свойствах степени.

Мы говорили, что если логарифм стоит в показателе степени, то необходимо использовать основное логарифмическое тождество: . То есть, . Но у нас в показателе степени стоит 2. Воспользуемся свойствами степени: , поэтому .

Можно вычислить значение этого выражения и по-другому: воспользоваться тем, что множитель перед логарифмом можно вносить как показатель степени подлогарифмического выражения: .