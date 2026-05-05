Логарифмы и их свойства

Для , , : . То есть логарифм – это степень, в которую необходимо возвести основание (), чтобы получилось подлогарифмическое выражение ().

Десятичный логарифм – это логарифм с основанием 10. Обозначается: .

Натуральный логарифм – это логарифм с основанием . Обозначается: .

Основное логарифмическое тождество: , , : .

Потенцированием называется нахождение числа по его логарифму, то есть решение уравнения .

Например:

Свойства логарифмов:

(; )

(; )

Для преобразования выражений, содержащих логарифмы, нам понадобятся следующие инструменты.

Определение логарифма: , , : и его эквивалентная запись (основное логарифмическое тождество): , , : .

Сложение/вычитание логарифмов с одинаковыми основаниями: , для , , , .

Вынесение показателя степени за логарифм: , для , , , .

Переход к новому основанию: , , , ; , .

Вычисление значений логарифмов. Основное логарифмическое тождество

Способы вычислить значения логарифмов:

по определению – составляя и решая показательное уравнение: ; с помощью свойства: , где , ; ; : .

Переход к новому основанию

Формула перехода к новому основанию , где , ; , ; используется в двух случаях: