Углы падения, отражения и преломления

На границу раздела двух сред падает луч. Часть световой энергии отражается, часть проходит в среду, преломляясь.

Отметьте на рисунке угол падения , угол отражения и угол преломления .

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

По определению углы падения, отражения и преломления – это углы между перпендикуляром, проведенным к границе раздела сред, и соответствующими лучами.

Проведем на заданном рисунке перпендикуляр к границе раздела сред в точке падения луча.

Тогда угол падения – это угол между падающим лучом и перпендикуляром к границе раздела, угол отражения – это угол между отраженным лучом и перпендикуляром к границе раздела, а угол преломления – это угол между преломленным лучом и перпендикуляром к границе раздела.

Не стоит забывать, что углы, которые мы только что определили, отсчитываются именно от перпендикуляра к поверхности, а не от самой поверхности. Если поверхность не плоская, то определить угол между нею и лучом проблематично. Проведенный в точке падения луча перпендикуляр устраняет неоднозначность.