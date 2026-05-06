Геометрическая оптика – раздел оптики, изучающий распространение света без учета его волновых свойств.

Световой луч – прямая, вдоль которой распространяется энергия световых электромагнитных волн.

Первый закон геометрической оптики

В оптически однородной среде свет распространяется прямолинейно.

Тень – область пространства, в которую не попадает свет от источника.

Полутень – область пространства, куда попадает свет только от некоторых источников света (или только от части неточечного источника света).

При переходе света из одной среды в другую часть света на границе раздела поглощается, часть света преломляется, часть света отражается.

Закон отражения света

1) Падающий и отраженный лучи и перпендикуляр к отражающей поверхности, опущенный в точку падения луча, лежат в одной плоскости.

2) Угол падения равен углу отражения . Углы отсчитываются от перпендикуляра.

Зеркальное отражение – отражение света от гладкой отражающей поверхности. Параллельный пучок падающих лучей остается параллельным.

Диффузное отражение – отражение света от шероховатой отражающей поверхности. Параллельный пучок падающих лучей рассеивается.

Построение изображения в плоском зеркале

При построении изображения предмет отображается симметрично относительно плоскости зеркала.

Оптическая плотность (показатель преломления) – величина, характеризующая прозрачную среду и равная отношению скорости света в вакууме к скорости света в данной среде.

При переходе из одной оптической среды в другую частота световой волны не изменяется, изменяется длина волны .

Пример: свет падает из оптически менее плотной среды в оптически более плотную среду. Скорость распространения света уменьшается. Частота света не изменяется. Длина волны света уменьшается.

Закон преломления света (закон Снеллиуса)

1) Падающий луч, преломленный луч и перпендикуляр к границе раздела, опущенный в точку падения луча, лежат в одной плоскости.

2)

– угол падения

– угол преломления.

Пример: свет падает из воздуха в воду под углом к горизонту. Угол падения составляет . Синус угла преломления .

.

Полное внутренне отражение – явление при попадании луча света из оптически более плотной среды в оптически менее плотную. Заключается в том, что при значениях угла падения больше некоторого критического преломленный луч отсутствует, есть только отраженный.

Условие для критического угла падения

Призма – оптический элемент из прозрачного материала в форме геометрического тела (призмы), имеющий плоские полированные грани, через которые проходит свет.

Ход лучей в треугольной призме

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