Закон преломления

Луч падает на границу раздела двух сред, оптические плотности которых равны и ,.

Примените закон преломления.

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

По закону преломления падающий луч, преломленный луч и перпендикуляр к границе раздела, опущенный в точку падения луча, лежат в одной плоскости. В нашем случае это плоскость рисунка.

Отношение синусов угла падения и угла преломления равняется относительному показателю преломления второй среды относительно первой: .

Чтобы не забыть, что на что нужно делить, можно запомнить это отношение в следующем виде: .

И учитывайте, что при переходе луча в среду с бОльшей оптической плотностью, угол преломления меньше угла падения.

Обращу ваше внимание на то, что углы падения и преломления и коэффициенты преломления не обязательно должны быть обозначены , , и . Углы могут быть обозначены, например, и , а оптические плотности, например, и для воды и стекла.

Это не должно вызывать путаницу, если мы знаем, какой луч является падающим, какой – преломленным и из какой среды в какую среду переходит луч.