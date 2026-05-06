Формула для периода колебаний маятника

Груз массой прикреплен к пружине жесткостью и совершает свободные колебания. Определите период колебаний.

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

На уроке мы показывали вывод формулы для определения периода свободных колебаний маятников. Вывод уравнения включает в себя решение несложных дифференциальных уравнений, которые решаются в курсе высшей математики. Нам стоит запомнить полученные формулы. Для пружинного маятника период свободных колебаний равен:

Чтобы не забыть, что нужно делить именно коэффициент жесткости пружины на массу груза, можно использовать следующий способ. Период – это время, за которое совершается одно полное колебание, а значит, он измеряется в секундах. Зная единицы измерения величин, которые есть в формуле, можно проверить, получается ли результат в секундах.

– безразмерная константа, а под корнем будет: .

Ньютон равен (из второго закона Ньютона помним, сила равна массе, умноженной на ускорение), тогда: .

Аналогично можно проверить и формулу для периода колебаний математического маятника:

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