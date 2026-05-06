Пружинный маятник – система, состоящая из тела массой , которое прикреплено к пружине с жесткостью . Второй конец пружины закреплен. Может совершать гармонические колебания относительно положения равновесия.

Период колебаний пружинного маятника

Положение равновесия пружинного маятника

Горизонтальные колебания – недеформированная пружина . Вертикальные колебания – растяжение пружины при подвешенном к ней грузе .

Математический маятник – система, состоящая из груза небольших размеров, который подвешен на легкой нерастяжимой нити длиной . Может совершать гармонические колебания относительно положения равновесия при малых отклонениях.

Период колебаний математического маятника

– ускорение свободного падения

Превращения энергии при колебаниях маятника

1) При максимальном отклонении от положения равновесия маятник обладает только потенциальной энергией.

– пружинный маятник, – математический маятник.

2) При прохождении положения равновесия маятник обладает только кинетической энергией.

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3) В произвольный момент времени маятник обладает и кинетической, и потенциальной энергией.

По закону сохранения энергии .

Период колебаний энергии маятника

За одно колебание маятник 2 раза проходит положения равновесия, 2 раза имеет максимальное отклонение. Период колебаний энергии (как потенциальной, так и кинетической) в 2 раза меньше периода колебаний маятника.

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Пример: груз массой колеблется на пружине жесткостью . Период колебаний маятника составит секунд. Если амплитуда маятника , то он обладает энергией 0,2 Дж. Значение энергии (как потенциальной, так и кинетической) будет изменяться с периодом секунд.

Вынужденные колебания – колебания, совершающиеся системой под действием внешних сил. Установившиеся вынужденные колебания совершаются на частоте внешней силы .

Резонанс – явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при совпадении частоты внешнего воздействия с собственной внутренней частотой колебательной системы .

График зависимости амплитуды колебаний от частоты внешней силы

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