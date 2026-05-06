Определение периода колебаний и амплитуды по графику

Тело совершает колебания. На графике показана зависимость координаты тела от времени. Определите период и амплитуду колебаний.

; – НЕВЕРНО

; – ВЕРНО

Амплитуда колебаний – это максимальное отклонение тела от положения равновесия в процессе колебаний. На графике видно, что тело отклоняется максимум на от нуля как в одну, так и в другую сторону. Амплитуда равна .

Не стоит путать амплитуду с шириной диапазона всех значений, которые принимает координата, от до , и считать ее равной .

Период – это промежуток времени, за которое совершается полное колебание, после чего процесс повторяется сначала. Нельзя считать периодом время, за которое тело вернулось в исходную точку, в нашем случае это . После этого движение не повторяется, тело движется не в ту сторону, в которую двигалось в начале движения. Полный цикл колебания тело пройдет за . При этом тело возвращается в исходную точку, и процесс повторяется.