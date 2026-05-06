Траектория гармонических колебаний

Справедливо ли утверждение, что траекторией движения тела, совершающего гармонические колебания, обязательно является синусоида?

Да – НЕВЕРНО

Нет – ВЕРНО

Механические колебания – это движение, которое повторяется во времени. Это значит, что через некоторое время после начала колебаний тело окажется в исходном положении и начнет движение сначала. Такой минимальный промежуток времени, через который движение повторяется, называется периодом колебаний. Гармонические механические колебания – это такие колебания, при которых координата тела связана со временем функцией синус или косинус:

или .

Заметьте, что зависимость координаты от времени – это не траектория. Рассмотрим колебания груза, подвешенного на пружине. Он будет совершать гармонические колебания вдоль одного отрезка, то есть его траекторией будет отрезок. Однако зависимость координаты от времени будет синусоидальная.

Зная эту зависимость, мы можем определить положение груза на отрезке, вдоль которого он колеблется, в любой момент времени.

Если пружину с колеблющимся грузом перемещать с постоянной скоростью горизонтально вдоль стола, то в системе отсчета, связанной со столом, траектория груза будет иметь форму синусоиды. Относительно подвеса груз по-прежнему колеблется вдоль отрезка.

Траектория не является определяющей, гармонические колебания определяются синусоидальной зависимостью координаты от времени.