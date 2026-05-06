Производная тригонометрических функций

Тело совершает гармонические колебания. Его координата изменяется по следующему закону: . Определите зависимость скорости от времени.

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

Мы изучаем гармонические колебания. Зависимость координаты от времени имеет вид формулы.

Скорость – это производная от координаты по времени: .

А ускорение – производная от скорости по времени: .

Поэтому в этой теме нам придётся часто вычислять производные тригонометрических функций, давайте ещё раз вспомним из курса математики правила, как это делается, решая нашу задачу.

– постоянный множитель выносится за знак производной, в нашем случае это : – производная сложной функции равна произведению производной внешней функции на производную внутренней функции. В нашем случае внешняя функция – это косинус. Внутренняя функция – это линейная функция .

Напомню, чему равны производные синуса и косинуса.

– производная синуса некоторого аргумента – косинус этого аргумента.

– производная косинуса некоторого аргумента – минус синус этого аргумента.

Продолжим наше решение: .

Производная от переменной равна единице, .

Запишем, что мы в итоге получили: .