Колебательное движение – движение, которое повторяется с течением времени.

Свободные колебания – колебания, которые вызваны внутренними для колебательной системы силами (действуют между объектами, входящими в систему).

Вынужденные колебания – колебания, которые вызваны действием внешних по отношению к колебательной системе сил.

Пример: школьник раскачивается на качели; другой, стоящий на земле, периодически подталкивает его – вынужденные колебания. Грузик на нитке оттянули в сторону и отпустили; он начал периодическое движение – свободные колебания.

Затухающие колебания – колебания, при которых действуют неконсервативные силы (трение, сопротивление), что приводит к уменьшению амплитуды и через некоторое время прекращению колебаний.

Незатухающие колебания – колебания, при которых силы трения и сопротивления пренебрежимо малы или являются несущественными в рассматриваемый промежуток времени.

Пример: катание на качелях – затухающие колебания. Но если рассмотреть хорошо смазанные качели за время нескольких повторений колебания, то можно считать колебания незатухающими.

Условия способности системы к совершению свободных колебаний

При выведении тела из положения равновесия в системе должна возникать возвращающая сила, направленная к положению равновесия и пропорциональная отклонению от равновесия. Система должна обладать инерцией, то есть тело, совершающее колебания, должно продолжать движение в положении равновесия, когда возвращающая сила не действует. Силы сопротивления, действующие на систему, должны быть достаточно малы.

Гармонические колебания – колебания, которые описываются функцией синуса или косинуса.

– амплитуда колебаний (максимальное отклонение)

– фаза колебаний

– начальная фаза колебаний

– циклическая частота колебаний

Частота колебаний – количество колебаний за единицу времени (в СИ – секунду).

Период колебаний – время, за которое происходит одно полное колебание.

Пример: задан график зависимости координаты материальной точки от времени. Написать уравнение колебаний.

Амплитуда

период колебаний

частота колебаний

угловая частота

функция начинается из нуля, не смещена:

Скорость и ускорение тела при гармонических колебаниях

Графики зависимости координаты, скорости и ускорения от времени при гармонических колебаниях

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