Перенос энергии волной

На поверхность воды упала капля чернил. Через место падения проходит волна, скорость которой . Значит ли это, что чернильное пятно через 1 секунду будет на расстоянии 2 м от места падения?

Да – НЕВЕРНО

Нет – ВЕРНО

В задаче описано распространение волны.

Волна – это изменение некоторой совокупности величин, распространяющееся в пространстве с течением времени. В случае с волной на поверхности воды возникает горб, возмущение. То есть изменяющаяся величина – это уровень воды. При распространении волны не движется вода, а передается возмущение от одного участка другому.

Скорость распространения волны , значит, через 1 секунду возмущен будет участок поверхности воды, находящийся на расстоянии 2 метра от предыдущего места возмущения.

При распространении волны переносится энергия, но не вещество, поэтому чернильное пятно будет находиться на том же месте, куда оно упало, если не считать того, что оно успеет немного расплыться в результате диффузии.

Не стоит также путать скорость распространения волны со скоростью точки при колебаниях. Поверхность воды при проходе волны движется вверх, затем останавливается и движется вниз. Это скорость движения поверхности воды вблизи состояния равновесия. А скорость, с которой это движение передается другим участкам поверхности воды, – это уже скорость распространения волны.