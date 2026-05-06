Эхолокация

Турист, стоя на некотором расстоянии от скалы, громко крикнул и через услышал эхо. Определите расстояние от туриста до скалы. Скорость звука примите равной .

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

Рассмотрим процесс распространения звуковой волны.

Человек испускает звуковую волну, она распространяется с постоянной скоростью и достигает скалы, проходит путь, равный расстоянию от туриста до скалы . Затем волна отражается от скалы и распространяется с той же скоростью к туристу, проходя снова расстояние от скалы до туриста.

Всего звуковая волна проходит расстояние дважды: до отражения и в обратном направлении после отражения. То есть за время волна пройдет путь :

Определение расстояния до препятствия по времени, через которое возвращается отраженная волна, – это принцип эхолокации. Таким способом ориентируются в пространстве некоторые животные, это же явление лежит в основе приборов УЗИ, радиолокаторов, только они используют радиоволны вместо звуковых. При решении задач, подобных рассмотренным, важно не забывать, что волна проходит расстояние от наблюдателя (или прибора) до препятствия дважды.