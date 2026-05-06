Волна – изменение некоторой совокупности величин, в том числе периодическое (колебания), распространяющееся в пространстве с течением времени.

Свойства волны

Распространяется в упругих средах. Смещение одних частиц должно вызывать смещение соседних.

Является переносчиком энергии, но не вещества.

Пример: один конец жгута закреплен на стене, другой начинают двигать вверх-вниз. Смещение небольшого участка жгута влечет за собой смещение соседнего – упругая среда. В целом жгут остается на месте, но колебания распространяются и доходят до стены – перенос энергии.

Длина волны – расстояние между двумя соседними точками, колеблющимися в одной фазе.

Пример: расстояние между соседними гребнями воды на море является длиной волны колебаний воды.

Скорость распространения колебаний

– период колебаний волны

– частота колебаний волны

Виды волн

Поперечные – колебания частиц происходят в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. Продольные – колебания частиц происходят в направлении, параллельном направлению распространения волны.

Пример: колебания струны на гитаре – поперечная волна. Исходящий от неё звук (колебания воздуха) – продольная волна.

Звуковая волна – чередование областей сжатия и разрежения, которые распространяются в пространстве. Является продольной волной.

Скорость распространения звуковой волны

В среднем для скорости звука в разных средах можно записать соотношение: .

– скорость звука в твердом теле, – в жидкости, – в газе.

Скорость звука в воздухе при нормальных условиях .

Классификация звука в зависимости от частоты

От 20 Гц до 20 кГц – звук, воспринимаемый человеком; До 20 Гц – инфразвук; Выше 20 кГц – ультразвук.

Восприятие звука человеком

Высота звучания определяется частотой звука: чем больше частота, тем выше звучание.

Громкость звучания определяется амплитудой колебаний: чем больше амплитуда, тем громче звук.

Тембр звука и окраска определяется формой звуковой волны.

Эхолокация – определение расположения объекта по отраженной звуковой волне. Расстояние до объекта: .

– время от посылания звуковой волны до её принятия

– скорость звука в среде

Пример: летучая мышь послала звуковой импульс, и он вернулся через . Расстояние до объекта .

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