Конспект

Электрический заряд – физическая величина, которая показывает способность тел участвовать в электромагнитных взаимодействиях, измеряется в кулонах.

(кулон)

Минимальный электрический заряд в природе – это заряд, равный по модулю заряду элементарной частицы – электрона.

Заряд протона равен .

Эти частицы имеют массу: и для электрона и протона соответственно.

Закон сохранения заряда: алгебраическая сумма зарядов всех тел в изолированной системе остается неизменной.

Закон Кулона: два неподвижных точечных заряда в вакууме взаимодействуют друг с другом с силой, прямо пропорциональной произведению модулей зарядов и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

, где - коэффициент пропорциональности, ; – расстояние между точечными зарядами.

Пример: если расстояние между двумя точечными зарядами уменьшить в 2 раза, то сила Кулона увеличится в 4 раза.

Одноименные заряды отталкиваются, разноименные притягиваются.

Электрическое поле – это вид материи, главной особенностью которой является действие на тела и частицы, которые имеют электрический заряд.

Напряженность электрического поля – это векторная величина, которая равна отношению силы, с которой поле действует на пробный заряд, к величине этого заряда.

Пробный заряд – это точечный положительный заряд, который вносится в поле.

Пример: частица, имеющая заряд 1 нКл, влетает в электрическое поле, напряженностью . Тогда кулоновская сила будет равна .

Принцип суперпозиции: напряженность поля системы зарядов равна векторной сумме напряженностей полей, создаваемых каждым из них отдельно.

Поля не взаимодействуют, а накладываются. Напряженность поля точечного заряда имеет вид: , где - диэлектрическая проницаемость среды.

Линии напряженности электрического поля – непрерывные линии, касательные к которым в каждой точке, совпадают с вектором напряженности поля.

Ссылки на ресурсы Интернетурока

Ссылки на сторонние ресурсы