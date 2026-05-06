С какой силой взаимодействуют два заряженных шарика, находящихся в керосине на расстоянии ? Заряды шариков положительны и равны и . – НЕВЕРНО – ВЕРНО

Взаимодействие двух зарядов подчиняется закону Кулона, который звучит так: два неподвижных точечных заряда в вакууме взаимодействуют друг с другом с силой, прямо пропорциональной произведению модулю зарядов и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними.

Поскольку оба заряда положительные, значения зарядов можно взять без модуля. Одноименные заряды отталкиваются.

В случае если заряды находятся не в вакууме, а погружены в диэлектрик, то он уменьшает взаимодействие в раз, и об этом нельзя забывать ( – диэлектрическая проницаемость вещества). Диэлектрическая проницаемость керосина – известная величина, значение которой можно посмотреть в специальной таблице.