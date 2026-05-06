Электрон со скоростью влетает в однородное электрическое поле напряженностью вдоль линий напряженности поля параллельно им. Определите скорость электрона через время . Заряд электрона равен . – НЕВЕРНО – ВЕРНО

В задаче описано движение электрона под действием силы, с которой на него действует электрическое поле. По второму закону Ньютона эта сила вызывает ускорение, электрон движется равноускоренно с начальной скоростью .

Сила, с которой поле действует на заряд, равна из определения напряженности как силовой характеристики поля. Применим второй закон Ньютона: .

При равноускоренном движении тело приобретает скорость: .

Мы получили систему из двух уравнений, остается получить математически решение. Выразим из первого уравнения ускорение.

Направим ось координат вдоль движения электрона и запишем уравнение в проекции на выбранную ось: .

Подставим значение заряда электрона, не забыв о его знаке: .

Таким образом, мы получили отрицательное значение ускорения, электрон замедляется. Действительно, линии напряженности электрического поля показывают направление, в котором поле будет действовать на положительный заряд. Значит, на отрицательно заряженный электрон поле действует с силой , направленной против поля. Ускорение направлено в ту же сторону, что и сила, то есть против направления начальной скорости, и электрон будет замедляться.

При решении подобного рода задач важно не сделать ошибку в определении направлений сил, векторов напряженности поля и т.д. Мы должны помнить, что линии напряженности электрического поля направлены от положительного заряда к отрицательному. Сила, с которой электрическое поле действует на отрицательный заряд, направлена против линий напряженности поля.