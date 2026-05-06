Фотоэффект

При освещении металлической пластинки монохроматическим светом фотоэффект не наблюдается. Какую характеристику нужно изменить, чтобы добиться фотоэффекта?

Интенсивность – НЕВЕРНО

Частоту или длину волны – ВЕРНО

Протекание фотоэффекта математически описывается уравнением Эйнштейна для фотоэффекта:

Чтобы вырвать электрон с поверхности вещества, нужно совершить работу . Если энергия фотона больше работы выхода, то оставшаяся энергия идет на разгон электрона и преобразуется в кинетическую энергию электрона.

Если фотоэффект не наблюдается, значит, энергия фотона недостаточна для того, чтобы вырвать электрон с поверхности вещества, то есть . Чтобы добиться фотоэффекта, нужно увеличить энергию фотона. Она определяется частотой.

Частота и длина волны – связанные между собой характеристики, , поэтому, чтобы увеличить энергию фотона и добиться фотоэффекта, нужно увеличить частоту света или уменьшить длину волны.

Увеличение интенсивности света – это увеличение количества фотонов. Оно не вызовет фотоэффект, т.к., сколько бы ни было фотонов, энергии каждого из них недостаточно, чтобы электрон покинул вещество.