Фотоэффект – это вырывание электронов из вещества под действием света (электромагнитного излучения).

Получение электрического тока с помощью фотоэффекта

На катод (электрод с меньшим потенциалом) попадает электромагнитное излучение. Вследствие фотоэффекта электроны покидают катод и притягиваются к аноду (электрод с большим потенциалом).

Первый закон фотоэффекта

Фототок насыщения прямо пропорционален падающему на катод световому потоку.

Фототок насыщения – максимальная сила тока при заданной интенсивности излучения.

Cветовой поток – мощность электромагнитного излучения.

Вольт-амперная характеристика катода (для двух разных интенсивностей света).

Задерживающее (запирающее) напряжение – значение напряжения обратной полярности (потенциал на катоде больше, чем на аноде), при котором фототок прекращается.

Второй закон фотоэффекта

Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов линейно растет с частотой света и не зависит от его интенсивности.

Третий закон фотоэффекта

Для каждого вещества катода существует максимальная длина волны света, при которой фотоэффект еще наблюдается, при бóльших длинах волн (или меньшей частоте) фотоэффекта нет. Эта длина волны называется красной границей фотоэффекта .

Гипотеза Планка

Энергия излучения изменяется не непрерывно, а частями (квантами). Энергия одного кванта света (фотона) .

– постоянная Планка.

– частота излучения.

Формула Эйнштейна для фотоэффекта

Один поглощенный квант световой энергии (фотон) может вырвать из металла только один фотоэлектрон. Энергия фотона идет на вырывание электрона из металла (работу выхода ) и придание электрону кинетической энергии .

Связь красной границы фотоэффекта и работы выхода

Формула для фотоэффекта в случае включения запирающего напряжения

– элементарный заряд

Импульс фотона

– длина волны света, которому соответствует фотон

Давление света

– количество фотонов, которые попадают на поверхность площади за время .

– изменение импульса одного фотона.

Корпускулярно-волновой дуализм

Любой частице с импульсом можно поставить в соответствие волну с длиной волны .

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