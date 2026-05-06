Мы изучаем свет и судим о его природе по его проявлениям. Мы не можем четко увидеть движение одного фотона и с уверенностью сказать, что это частица, или непосредственно пронаблюдать электромагнитную волну. Мы изучаем свойства света, проводя эксперименты.<\/p>

Одни эксперименты обнаруживают волновые свойства света. Как и в случае с другими электромагнитными волнами, наблюдается интерференция и дифракция, скорость распространения света совпадает со скоростью распространения электромагнитных волн. Другие эксперименты показывают, что свет проявляет свойства потока частиц: оказывает давление, выбивает электроны (фотоэффект).<\/p>

Речь не идет о превращении частиц в волну и обратно или о смешанном составе света: часть – в виде частиц, часть – в виде волны. Мы можем лишь констатировать, что и те, и другие свойства действительно проявляются, поэтому спор об однозначном определении света как волны или частицы не имеет смысла.<\/p>"