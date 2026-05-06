Электрический ток – это направленное движение заряженных частиц. Носителями тока могут быть ионы, электроны, движущиеся в вакууме.

Пример: ветер, несущий пыль, в которой пылинки имеют электрический заряд, является электрическим током, будучи направленным движением заряженных частиц.

Условия существования тока: наличие свободных носителей заряда, наличие электрического поля, замкнутая электрическая цепь.

Направлением тока считается направление движения положительного заряда.

Сила тока – это скалярная величина, которая численно равна количеству заряда q, который переносится за единицу времени через площадь поперечного сечения.

Сопротивление проводника (R) – это свойство проводника оказывать сопротивление току, который проходит по нему.

Сопротивление проводника зависит от вещества и геометрических параметров: , где – удельное сопротивление материала проводника, , – длина проводника, – площадь поперечного сечения проводника.

Удельное сопротивление проводника – это величина, которая численно равна сопротивлению проводника длиной 1 м и поперечным сечением .

Пример: , .

Электропроводность проводника (G) – это величина, обратная сопротивлению проводника.

Напряжение – это величина, которая численно равна работе электрического поля по перемещению единичного положительного заряда через данный участок.

Закон Ома для участка цепи

Сила тока на участке цепи прямо пропорциональна приложенному к участку напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка цепи .

Пример: предохранитель срабатывает, если сила тока в цепи превышает 10 А. Это значит, что в цепь с напряжением 220 В можно включать приборы с сопротивлением не меньше, чем .

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