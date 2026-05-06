Сопротивление проводника

Два отрезка алюминиевой проволоки имеют одинаковую длину, но разную площадь поперечного сечения. Сопротивление какого отрезка будет больше?

Отрезка с большей площадью сечения – НЕВЕРНО

Отрезка с меньшей площадью сечения – ВЕРНО

В задаче даны два отрезка проволоки, и речь идет об их материале (оба отрезка алюминиевые) и геометрических размерах. Для ответа на вопрос задачи нужно вспомнить, как зависит сопротивление проводника от его геометрических параметров и материала. Эта зависимость выражается известной нам из урока формулой , где – удельное сопротивление материала, из которого изготовлен проводник, – длина проводника, – площадь его поперечного сечения.

В нашей задаче материал и длина проводников одинаковые, отличаются площади сечения. Сопротивление обратно пропорционально площади сечения, поэтому больше будет сопротивление отрезка с меньшей площадью сечения.

Можно сравнить проводник с трубкой, по которой проходят электроны, только эта трубка перегорожена решеткой атомов вещества. И понятно, что труднее электрону пройти по узкой трубке, то есть сопротивление тонкого проводника току будет больше.