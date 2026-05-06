Направление электрического тока

Определите, в каком направлении движутся электроны через изображенный на рисунке резистор.

Слева направо – НЕВЕРНО

Справа налево – ВЕРНО

Прежде всего разберемся с обозначением источника питания. Более длинная линия обозначает положительный полюс источника, а более короткая – отрицательный. Ток течет от плюса к минусу батарейки, и это может ввести нас в заблуждение при определении направления, куда движутся электроны.

За направление тока принято направление движения положительного заряда, а электроны – отрицательно заряженные частицы. Они движутся от отрицательного полюса батарейки к положительному. Это соответствует законам электростатики: одноименные заряды отталкиваются, разноименные – притягиваются. Таким образом, электрон движется через резистор справа налево.

При этом движение отрицательного заряда справа налево уменьшает электрический заряд в левой части резистора и увеличивает заряд в правой части. Это же происходило бы, если бы положительный заряд двигался слева направо. Поэтому в рамках некоторой модели, когда нас не интересуют подробности движения заряженных частиц, мы можем считать электрический ток в данном резисторе движением положительного заряда слева направо, то есть от плюса к минусу.