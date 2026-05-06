Ошибки в записи

Какая сила тока будет в проводнике сопротивлением , если к его концам приложить напряжение ?

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

В задаче описан проводник, который находится под напряжением и по которому течет ток. Применим закон Ома для участка цепи: .

Все необходимые данные у нас есть: по условию задачи и . Подставим их и получим ответ: .

Мы решили простую задачу, в которой я бы хотел обратить ваше внимание на значение сопротивления. Если сделать запись неаккуратно, можно принять букву О в слове «ом» за ноль. Понятно, что вы не будете считать сопротивление в метрах, но при просмотре численного значения можно увидеть здесь число 120 и ошибиться в вычислениях.

Поэтому советую делать выраженный отступ, выделять букву О и быть внимательными при вычислениях.

Еще один момент, в котором важно не сделать ошибку по невнимательности – это запись удельного сопротивления. Удельное сопротивление и плотность вещества обычно обозначаются одной буквой – . Значения обеих величин для каждого вещества есть в таблицах, поэтому важно не перепутать, что именно вы ищете, особенно если в задаче используются обе величины. В таком случае лучше ввести разные обозначения, например, для удельного сопротивления и для плотности.