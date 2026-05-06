Повторение курса физики
01. Повторение. Решение ЕГЭ по физике за 2014 г. и КИМа за 2015 г.
1 ч 46 мин
02. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Элементы теории относительности. Квантовая физика.”
1 ч 12 мин
03. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Колебания и волны. Оптика.”
1 ч 20 мин
04. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Магнетизм”
49 мин
05. Промежуточный срез №7. Повторение
1 ч 5 мин
06. Строение ядра атома. Ядерные реакции (основной урок)
1 ч 29 мин
07. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Электростатика. Законы постоянного тока”
1 ч 21 мин
08. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Термодинамика”
1 ч 7 мин
09. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме “Молекулярно-кинетическая теория”
48 мин
10. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть II"
1 ч 1 мин
11. Повторение. Решение задач ЕГЭ предыдущих лет по теме "Механика. Часть I"
41 мин
12. Строение атома (основной урок)
1 ч 0 мин
13. Основы квантовой теории. Фотоэффект (основной урок)
1 ч 1 мин
14. Элементы теории относительности (основной урок)
58 мин
15. Промежуточный срез №6. Повторение (основной урок)
55 мин
16. Волновая оптика (основной урок)
50 мин
17. Линзы (основной урок)
47 мин
18. Геометрическая оптика. Распространение света (основной урок)
53 мин
19. Механические колебания (основной урок)
1 ч 0 мин
20. Переменный ток. Электромагнитные волны (основной урок)
1 ч 2 мин
21. Электромагнитные колебания. Графики колебаний в колебательном контуре (основной урок)
1 ч 8 мин
22. Механические волны (основной урок)
48 мин
23. Маятники (основной урок)
59 мин
24. Промежуточный срез №5. Повторение (основной урок)
53 мин
25. Электромагнитная индукция (основной урок)
1 ч 12 мин
26. Введение в магнетизм (основной урок)
1 ч 11 мин
27. Решение задач по теме "Законы постоянного тока" (основной урок)
52 мин
28. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Вакуумный и полупроводниковый диод (основной урок)
1 ч 20 мин
29. Электрический ток в различных средах (основной урок)
54 мин
30. Закон Ома для полной цепи. Работа тока (основной урок)
55 мин
31. Расчет электрических цепей (основной урок)
57 мин
32. Постоянный электрический ток. Закон Ома для участка цепи (основной урок)
55 мин
33. Диэлектрики. Конденсаторы. Однородное электрическое поле (основной урок)
49 мин
34. Промежуточный срез №4 (основной урок)
50 мин
35. Работа электрического поля. Потенциал и напряжение (основной урок)
1 ч 4 мин
36. Влажность (основной урок)
1 ч 7 мин
37. Тепловой баланс (основной урок)
1 ч 7 мин
38. Расчет количества теплоты в различных случаях. Агрегатные состояния вещества (основной урок)
1 ч 6 мин
39. КПД тепловой машины. Графики процессов в термодинамике (основной урок)
1 ч 13 мин
40. Основы термодинамики. Законы термодинамики (основной урок)
1 ч 6 мин
41. Уравнение состояния идеального газа (основной урок)
59 мин
42. Введение в молекулярно-кинетическую теорию. Основное уравнение МКТ (основной урок)
1 ч 10 мин
43. Промежуточный срез №3. Повторение (основной урок)
41 мин
44. Решение задач по теме “Законы сохранения” (основной урок)
36 мин
45. Закон сохранения энергии (основной урок)
1 ч 7 мин
46. Работа. Мощность. КПД (основной урок)
53 мин
47. Основы электростатики (основной урок)
48 мин
48. Импульс. Закон сохранения импульса (основной урок)
52 мин
49. Сила Архимеда. Элементы механики жидкостей и газов (основной урок)
32 мин
50. Элементы статики. Простые механизмы (основной урок)
1 ч 3 мин
51. Промежуточный срез № 2. Повторение (основной урок)
37 мин
52. Алгоритм решения задач по динамике (основной урок)
42 мин
53. Силы трения. Наклонная плоскость (основной урок)
54 мин
54. Силы упругости (основной урок)
46 мин
55. Закон всемирного тяготения (основной урок)
45 мин
56. Основы динамики. Законы Ньютона (основной урок)
1 ч 3 мин
57. Повторение. Промежуточный срез № 1 (основной урок)
32 мин
58. Криволинейное движение. Движение по окружности (основной урок)
52 мин
59. Равноускоренное движение. Свободное падение (основной урок)
1 ч 15 мин
60. Введение. Основы кинематики. Равномерное прямолинейное движение (основной урок)
1 ч 3 мин
Электрическая схема – графическое отображение электрической цепи.
Идеальный источник тока – это устройство, которое создаёт во внешней цепи (которая подключается к его клеммам) постоянный ток определённой величины. Напряжение на клеммах идеального источника зависит от сопротивления внешней цепи по закону Ома для участка цепи. Параметром идеального источника тока является, естественно, ток.
Идеальный источник напряжения – это устройство, которое создаёт на концах внешней цепи постоянное напряжение определённой величины. Ток во внешней цепи будет зависеть от сопротивления внешней цепи по закону Ома. Параметром идеального источника напряжения является напряжение на клеммах этого источника.
Идеальные источники напряжения и тока – это физическая абстракция, то есть их не существует на практике, но это математическая модель, с помощью которой можно описывать реальные источники.
Резистор – это электрический элемент, обладающий некоторым сопротивлением ().
Реостат – это элемент, представляющий собой резистор с регулируемым сопротивлением.
Один из элементов, используемых в электрических цепях, – ключ, который служит для замыкания-размыкания проводников.
Конденсатор – это электронный компонент, параметром которого является электрическая емкость .
Катушка индуктивности – это элемент цепи, параметром которой является её индуктивность .
Важнейшие электронные компоненты – это потребители электрической энергии.
Эти приборы преобразуют электрическую энергию в другие виды (тепловую, механическую и т.д.)
Пример: лампочка – потребитель электрической энергии. Обладает некоторым сопротивлением, поэтому для расчетов может считаться резистором.
Вольтметр – это прибор для измерения напряжения. Он подсоединяется параллельно участку, на котором необходимо измерить напряжение.
Амперметр – это прибор для измерения тока. Он включается последовательно с участком цепи, на котором необходимо измерить ток.
При последовательном соединении проводников сила тока во всех проводниках одинакова.
Полное напряжение в цепи при последовательном соединении равно сумме напряжений на отдельных участках цепи.
При последовательном соединении резисторов общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений входящих в неё резисторов.
Пример: общее сопротивление данного участка цепи (последовательного соединения резисторов) будет равно: .
При параллельном соединении проводников сила тока участка цепи равна сумме сил тока на каждом из участков.
Напряжение на каждом из параллельно соединённых участков одинаково и равно напряжению на всём участке цепи, содержащем эти соединения.
При параллельном соединении нескольких участков цепи величина, равная общему сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлению каждого из параллельно соединённых участков.
Пример: общее сопротивление на данном участке цепи вычисляется по формуле:
; .
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