Электрическая схема – графическое отображение электрической цепи.

Идеальный источник тока – это устройство, которое создаёт во внешней цепи (которая подключается к его клеммам) постоянный ток определённой величины. Напряжение на клеммах идеального источника зависит от сопротивления внешней цепи по закону Ома для участка цепи. Параметром идеального источника тока является, естественно, ток.

Идеальный источник напряжения – это устройство, которое создаёт на концах внешней цепи постоянное напряжение определённой величины. Ток во внешней цепи будет зависеть от сопротивления внешней цепи по закону Ома. Параметром идеального источника напряжения является напряжение на клеммах этого источника.

Идеальные источники напряжения и тока – это физическая абстракция, то есть их не существует на практике, но это математическая модель, с помощью которой можно описывать реальные источники.

Резистор – это электрический элемент, обладающий некоторым сопротивлением ().

Реостат – это элемент, представляющий собой резистор с регулируемым сопротивлением.

Один из элементов, используемых в электрических цепях, – ключ, который служит для замыкания-размыкания проводников.

Конденсатор – это электронный компонент, параметром которого является электрическая емкость .

Катушка индуктивности – это элемент цепи, параметром которой является её индуктивность .

Важнейшие электронные компоненты – это потребители электрической энергии.

Эти приборы преобразуют электрическую энергию в другие виды (тепловую, механическую и т.д.)

Пример: лампочка – потребитель электрической энергии. Обладает некоторым сопротивлением, поэтому для расчетов может считаться резистором.

Вольтметр – это прибор для измерения напряжения. Он подсоединяется параллельно участку, на котором необходимо измерить напряжение.

Амперметр – это прибор для измерения тока. Он включается последовательно с участком цепи, на котором необходимо измерить ток.

Последовательное соединение проводников

При последовательном соединении проводников сила тока во всех проводниках одинакова.

Полное напряжение в цепи при последовательном соединении равно сумме напряжений на отдельных участках цепи.

При последовательном соединении резисторов общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений входящих в неё резисторов.

Пример: общее сопротивление данного участка цепи (последовательного соединения резисторов) будет равно: .

Параллельное соединение проводников

При параллельном соединении проводников сила тока участка цепи равна сумме сил тока на каждом из участков.

Напряжение на каждом из параллельно соединённых участков одинаково и равно напряжению на всём участке цепи, содержащем эти соединения.

При параллельном соединении нескольких участков цепи величина, равная общему сопротивлению, равна сумме величин, обратных сопротивлению каждого из параллельно соединённых участков.

Пример: общее сопротивление на данном участке цепи вычисляется по формуле:

; .

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