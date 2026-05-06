Параллельное соединение трех резисторов

Найдите общее сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке.

Сопротивления резисторов равны , и .

– НЕВЕРНО

– НЕВЕРНО

– НЕВЕРНО

– ВЕРНО

В задаче описан участок цепи, состоящий из трех резисторов. Резисторы соединены параллельно.

Общее сопротивление участка цепи не равно сумме сопротивлений, , эта формула справедлива для последовательного соединения проводников.

При параллельном соединении проводников складываются их проводимости, то есть величины, обратные сопротивлению. В случае с тремя резисторами запишем:

Остается только выразить общее сопротивление участка цепи . Приведем дроби в правой части уравнения к общему знаменателю: .

Выразим : .

Обратите внимание, что у нас есть одна общая формула для вычисления общего сопротивления проводников, соединенных параллельно, и уже из нее мы можем получить формулы для разных частных случаев. Например, рассмотрим случай, когда все три сопротивления одинаковы и равны . Применим нашу первую формулу:

Отсюда .

В общем случае параллельного соединения n резисторов верна следующая формула:

Мы использовали ее при .